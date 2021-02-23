Сделать обложку для размещения в Google Play

Здравствуйте! У нас есть веб-сериал про айтишников и магию. Для сериала нужен постер А1 с героями. Фото героев нужно будет взять из сериала и обработать. Группа с сериалом [url=https://vk.com/thegreatstartupshow]https://vk.com/thegreatstartupshow[/url]