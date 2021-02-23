Сделать обложку для размещения в Google Play

Дизайн продукцииЗавершен16 заявок941 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать обложку для размещения в Google Play 4096*2304.

3 года назад
DMS_
Вера 
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
formtap
24 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$10
3 дня
Все отлично, рекомендую.
Очень хороший заказчик!
  • Похожие заказы

  • Создание мокапа флакона по фото

    Нужно создать реалистичный мокап пластиковой баночки по имеющемуся фото, без фона, вид спереди (не сверху, как на фото). Мокап должен содержать смарт-слой для размещения этикетки. Саму этикетку разрабатывать не потребуется. Цена договорная.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать макет визитки

    Необходимо создать макет визитки (потом будет цифровая печать). Визитка двусторонняя: ﻿1) На одной стороне весы, например [url=https://yandex.by/images/search?from=tabbar&amp;text=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B&amp;rdrnd=48734&amp;redircnt=1610373757.1]https://yandex.by/images/search?from=tabbar&amp;text=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8B&amp;rdrnd=48734&amp;redircnt=1610373757.1[/url] только нужно подобрать красивые.  ﻿2) Вторая сторона с контактной информацией. Контактная информация на визитке: Осокина Татьяна Анатольевна регистрационный № 77/6468  МКА ...

    Дизайн продукции24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн открытки и конверта.

    Нужно разработать дизайн проект открытки(валентинка) и конверта к ней. Проект в дальнейшем будет передан в типографию, поэтому файлы должны быть представлены в следующих векторных форматах: [list][*]Adobe Illustrator ver. CS-CS4 (*.ai)[*]Encapsulated PostScript ver. CS-CS4 (*.eps)[*]CorelDraw ver 11-15 ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать постер для веб-сериала

    Здравствуйте! У нас есть веб-сериал про айтишников и магию. Для сериала нужен постер А1 с героями. Фото героев нужно будет взять из сериала и обработать. Группа с сериалом [url=https://vk.com/thegreatstartupshow]https://vk.com/thegreatstartupshow[/url]

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннер

    имеем 2 рисованных персонажа в хорошем качестве, каждый с большим пальцем «во» + 2 уже существующих логотипа, выполняющих одну и ту же продукцию, но в двух разных городах (типография, широкоформатная печать, печать на одежде, реклама ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад