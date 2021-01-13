Изготовить электронные открытки

Нужно разработать газогенератор для щипки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Для создания от 3-х компаний
- «Группы Компаний КТК-Холдинг»
- Smart Мебель
- «Челябинский Завод Нестандартной Продукции»
Будет предоставлен макет прошлых открыток и картинки для этого года;
2. Мероприятия на которые нужны открытки:
2.1. Дни рождения клиентов, партнёров и поставщиков;
2.2. Профессиональные праздники клиентов, партнёров и поставщиков;
2.3. Профессиональные праздники сотрудников ЧЗНП;
2.4. Международные праздники для клиентов, партнёров, поставщиков и сотрудников ЧЗНП;
3. По итогу работы дизайнера, он (она) должны предложить по 3 открытки на каждую компанию и на каждый праздник (для выбора Заказчика);
4. Работу должны сделать за 2 недели (14 дней с учётом выходных).
5. Нужно сделать 102 открытки в общем, каждую открытку оплачиваем по 50 рублей
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