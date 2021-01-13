Изготовить электронные открытки

$69
Дизайн продукцииЗакрыт5 заявок357 просмотров
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1. Для создания от  3-х компаний

    - «Группы Компаний КТК-Холдинг»

    - Smart Мебель

    - «Челябинский Завод Нестандартной Продукции»

Будет предоставлен макет прошлых открыток и картинки для этого года;

   2. Мероприятия на которые нужны открытки:

                       2.1. Дни рождения клиентов, партнёров и поставщиков;

                       2.2. Профессиональные праздники клиентов, партнёров и поставщиков;

                       2.3. Профессиональные праздники сотрудников ЧЗНП;

                       2.4. Международные праздники для клиентов, партнёров, поставщиков и сотрудников ЧЗНП;

     3. По итогу работы дизайнера, он (она) должны предложить по 3 открытки на каждую компанию и на каждый праздник (для выбора Заказчика);

     4. Работу должны сделать за 2 недели (14 дней с учётом выходных).

     5.  Нужно сделать 102 открытки в общем, каждую открытку оплачиваем по 50 рублей

3 года назад
guest_16111428087976
3 года в сервисе
Был
3 года назад