Изготовить электронные открытки

1. Для создания от 3-х компаний

- «Группы Компаний КТК-Холдинг»

- Smart Мебель

- «Челябинский Завод Нестандартной Продукции»

Будет предоставлен макет прошлых открыток и картинки для этого года;

2. Мероприятия на которые нужны открытки:

2.1. Дни рождения клиентов, партнёров и поставщиков;

2.2. Профессиональные праздники клиентов, партнёров и поставщиков;

2.3. Профессиональные праздники сотрудников ЧЗНП;

2.4. Международные праздники для клиентов, партнёров, поставщиков и сотрудников ЧЗНП;

3. По итогу работы дизайнера, он (она) должны предложить по 3 открытки на каждую компанию и на каждый праздник (для выбора Заказчика);

4. Работу должны сделать за 2 недели (14 дней с учётом выходных).

5. Нужно сделать 102 открытки в общем, каждую открытку оплачиваем по 50 рублей