Этикетку на флакон

Дизайн продукцииЗакрыт23 заявки559 просмотров
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Нужно сделать дизайн этикетки для флакона с дезинфектантом. Надписи будут на турецком языке. Текст предоставлю. 

3 года назад
barbarostr
42 годаТурция
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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