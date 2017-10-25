Дизайн визиток для Автосервиса

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Завершен21 заявка318 просмотров

Доброго времени уважаемые фрилансеры!

Задача проста есть 2 автосервиса(Под одним названием).

Нужно сделать грамотную визитку.

Чтобы было красивое лицо визитки и с обратной стороны были 2 карты проезда с контактами.

Логотип есть, все передам после выбора.

Исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене.

Так же далее нужно сделать скидочные карты 4 варианта( 5,10,15 и 20%) под этот же стиль.

П.С - сразу указывайте окончательную цену и сроки исполнения!(Чтобы быстрее выбрать исполнителем).

8 лет назад
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

FastArt
Мария 
44 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$8
2 дня
Все на высшем уровне! Качество и все мои пожелания и переделки были учтены в заказе. Огромное Спасибо!
Очень приятно было работать с Алексеем, и проект интересный! Четкая постановка задачи, заказчик всегда доступен для связи, оплата без задержек и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству 100% Спасибо большое за проект!

Заявки фрилансеров

FastArt
Мария 
44 года
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад