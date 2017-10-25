Дизайн визиток для Автосервиса

Доброго времени уважаемые фрилансеры!

Задача проста есть 2 автосервиса(Под одним названием).

Нужно сделать грамотную визитку.

Чтобы было красивое лицо визитки и с обратной стороны были 2 карты проезда с контактами.

Логотип есть, все передам после выбора.

Исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене.

Так же далее нужно сделать скидочные карты 4 варианта( 5,10,15 и 20%) под этот же стиль.

П.С - сразу указывайте окончательную цену и сроки исполнения!(Чтобы быстрее выбрать исполнителем).