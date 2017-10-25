Нужно сделать дизайн в Adobe Illustrator нескольких этикеток для нового вида продукции. Более подробное ТЗ вышлю в ЛС. Просьба выслать кейсы по векторной графике, приблизительную стоимость за дизайн одной позиции этикетки и сроки.
Дизайн визиток для Автосервиса
Доброго времени уважаемые фрилансеры!
Задача проста есть 2 автосервиса(Под одним названием).
Нужно сделать грамотную визитку.
Чтобы было красивое лицо визитки и с обратной стороны были 2 карты проезда с контактами.
Логотип есть, все передам после выбора.
Исполнителя будем выбирать по самой привлекательной цене.
Так же далее нужно сделать скидочные карты 4 варианта( 5,10,15 и 20%) под этот же стиль.
П.С - сразу указывайте окончательную цену и сроки исполнения!(Чтобы быстрее выбрать исполнителем).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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