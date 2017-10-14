Нарисовать продающую визитку (двухстороннюю)

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт4 заявки262 просмотра

Нужна продающая визитка для производителя пасты для шугаринга, с соблюдением требований типографии slovotmn точка ru

Одна сторона визитки будет по нашему образцу

8 лет назад
medvedef
Дмитрий 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров