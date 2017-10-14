Создать 2 простые визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки197 просмотров

Всем привет, необходимо создать две простые визитки в формате cdr

Работу нужно выполнить в течение 2 часов

8 лет назад
abm
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alex-blek
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад
$14
1 день
Александр справился с заданием на отлично! Благодарю!
Спасибо Алексею за четкое ТЗ, все правки были в рамках проекта. Работал с удовольствием! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alex-blek
49 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад