Разработка рекламной продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт13 заявок273 просмотра

Добрый день. Необходимо разработка следующих позиций:

1. Промо ролика

2. Рекламного флаера формата А5

3.  Рекламного плаката формата А4 и А3

8 лет назад
chiffacff
Иван 
43 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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