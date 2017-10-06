Дизайн подарочной коробки крышка/дно

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт12 заявок297 просмотров

Здравствуйте !

Необходимо создать 4 дизайна подарочной  коробки крышка/дно

ТЗ  своими словами, размеры и требование для печати в приложенном файле.

В заявке обязательно  указывайте сроки и свою цену, новичков и людей без портфолио не рассматриваю... уже обжигался...

не тратьте мое и свое время. 

8 лет назад
po4ta_dela
Виталий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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