Дизайн подарочной коробки крышка/дно

Здравствуйте !

Необходимо создать 4 дизайна подарочной коробки крышка/дно

ТЗ своими словами, размеры и требование для печати в приложенном файле.

В заявке обязательно указывайте сроки и свою цену, новичков и людей без портфолио не рассматриваю... уже обжигался...

не тратьте мое и свое время.