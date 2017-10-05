Для пиццерии требуется сделать макет 2-ву сторонней листовки. Укажите пожалуйста стоимость и время работы.
Разработка дизайна календарей
В рамках подготовки корпоративных подарков к Новому году, необходимо разработать дизайн календарей (настольный, настенный перекидной формат А1, квартальный), объединенных одной идеей. В макете данной сувенирной продукции будут использоваться фото, связанные с деятельностью компании, фото будут предоставлены дизайнеру. Нужен творческий подход к воплощению идеи, более подробно ее изложить и продемонстрировать аналоги смогу по e-mail.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Есть визитка (исходник) в eps и tif. Нужно поменять на лицевой стороне фотографию. На обратной написать фамилию и имя телефона. Готовность - на сегодня на поздний вечер.Завершен8 лет назад
Необходимо разработать макет сертификата члена организации. В дизайне нужно использовать имеющийся логотип организации.Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно разработать дизайн упаковок для шоколада ручной работы, а именно для плиток. Печататься будет либо на крафтовой бумаге, либо на светлой, поэтому нужно несколько вариантов. Шоколад будет с разными наполнениями: фрукты, орехи и все ...Дизайн продукции17 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать дизайн акционного флаера для промо-раздачи, с окошком для пропечатки кода скидочного купона. Все исходники и фотоматериалы предоставляем. http://ymammy.ru/Завершен8 лет назад
По проекту ortukova.com... нужно сделать дизайн визитки (90х50, можно со закругленными углами)- лого- слоган "Допомогаю зловити момент і зупинити час..."- телефон- адрес сайта- фотограф Андріанна ОртуковаЗавершен7 лет назад
Нужно разработать дизайн 2-х сторонней визитки. Нужно: Не дорогоОчень быстроКачественноЗавершен8 лет назад
1. Нужно разработать дизайн коробки для банки. 2. Нужно разработать этикетку по кругу и на крышке банки. Образец подобной продукции есть, предоставлю.Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется дизайн буклета формата А5 (это будет сложенный А4). Буклет будет вкладываться участникам выставки в пакет с буклетами других производителей. Основные клиенты - владельцы розничных магазинов/интернет-магазинов косметики или косметические сети. Задача - привлечь внимание дизайном обложки. ...Завершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужен дизайн шарфа (розы) для клуба болельщиков футбольного клуба "Ростсельмаш". Условия: 1. Допустимые цвета: жёлтый, синий (его оттенки). 2. Логотип Клуба Болельщиков. (в приложении) 3. Оригинальность. 4. Запрещено ...Дизайн продукции7 заявокЗакрыт8 лет назад