Разработка дизайна календарей

Здравствуйте. Нужно разработать дизайн упаковок для шоколада ручной работы, а именно для плиток. Печататься будет либо на крафтовой бумаге, либо на светлой, поэтому нужно несколько вариантов. Шоколад будет с разными наполнениями: фрукты, орехи и все ...