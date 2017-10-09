Дизайн буклета из 4 страниц А5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен8 заявок188 просмотров

Требуется дизайн буклета формата А5 (это будет сложенный А4). Буклет будет вкладываться участникам выставки в пакет с буклетами других производителей. Основные клиенты - владельцы розничных магазинов/интернет-магазинов косметики или косметические сети. Задача - привлечь внимание дизайном обложки. На развороте показать человеку, что нашу косметику продавать выгодно.  И, что мы являемся надежным партнером.

Текст в приложенном файле.  

8 лет назад
bioaqua
Сергей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$100
2 дня
Отличная работа с соблюдением обозначенного срока.
Сотрудничество прошло наилучшим образом. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад