Здравствуйте! Нужен дизайн шарфа (розы) для клуба болельщиков футбольного клуба "Ростсельмаш". Условия: 1. Допустимые цвета: жёлтый, синий (его оттенки). 2. Логотип Клуба Болельщиков. (в приложении) 3. Оригинальность. 4. Запрещено ...
Дизайн буклета из 4 страниц А5
Требуется дизайн буклета формата А5 (это будет сложенный А4). Буклет будет вкладываться участникам выставки в пакет с буклетами других производителей. Основные клиенты - владельцы розничных магазинов/интернет-магазинов косметики или косметические сети. Задача - привлечь внимание дизайном обложки. На развороте показать человеку, что нашу косметику продавать выгодно. И, что мы являемся надежным партнером.
Текст в приложенном файле.
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