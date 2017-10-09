Дизайн буклета из 4 страниц А5

Требуется дизайн буклета формата А5 (это будет сложенный А4). Буклет будет вкладываться участникам выставки в пакет с буклетами других производителей. Основные клиенты - владельцы розничных магазинов/интернет-магазинов косметики или косметические сети. Задача - привлечь внимание дизайном обложки. На развороте показать человеку, что нашу косметику продавать выгодно. И, что мы являемся надежным партнером.

Текст в приложенном файле.