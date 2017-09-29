Дизайнер полиграфии.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт9 заявок213 просмотров

Добрый день, нужен в компанию дизайнер полиграфии и не только для выполнения мелких дизайнерских работ удалённо.

Главное качество скорость работы а не в развалочку приступать к работе на третьи сутки.

Пример работы : Поменять название на Frost Booster и заменить рисунок комбинезона на представленный. Салатовый - анфас, оранжевый со спины.

8 лет назад
guest_15070182693253
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

A9955017818
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

A9955017818
Алексей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад