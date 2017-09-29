Добрый день, нужен в компанию дизайнер полиграфии и не только для выполнения мелких дизайнерских работ удалённо.

Главное качество скорость работы а не в развалочку приступать к работе на третьи сутки.

Пример работы : Поменять название на Frost Booster и заменить рисунок комбинезона на представленный. Салатовый - анфас, оранжевый со спины.