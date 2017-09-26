Разработка макетов для полиграфии, вижуалы для сайта

Необходимо разрабатывать макеты для полиграфии, вижуалы наружной рекламы и макеты к ним, вносить правки.

Желательно, чтоб исполнитель был на связи в течение дня, для того чтоб можно было оперативно работать с макетами.

Какие-то макеты нужно дорабатывать/вносить правки, какие-то с 0. по поводу вижуалов - желательно, чтоб исполнитель мог предложить и свои вариант, если нет четко поставленных требований.

Формат оплаты: по безналу (на ФОП, ТОВ) с НДС.

Схема работы: накопительная.

Просьба указать стоимость:

1. Разработка листовки а4, 4+4

2. Разработка плаката А1, А2, А3, А4

3. Визитки 4+4

4. Разработка упаковки в соотв. с бренд буком, штамп готовый есть.

5. Разработка вижуала наружной рекламы, для согласования (вывески, плакаты..)- размещение необходимых элементов на фото.

6. разработка календаря-домика.

7. разработка макета баннера для сайта.