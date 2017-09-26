День добрый. Нужен макет двустороннего флаера 210х100 Суть флаера - Акция, раскидывается по почтовым ящикам новостроек. На первой стороне располагается информация о люках невидимках, люки которые устанавливаются под плитку для ...
Разработка макетов для полиграфии, вижуалы для сайта
Необходимо разрабатывать макеты для полиграфии, вижуалы наружной рекламы и макеты к ним, вносить правки.
Желательно, чтоб исполнитель был на связи в течение дня, для того чтоб можно было оперативно работать с макетами.
Какие-то макеты нужно дорабатывать/вносить правки, какие-то с 0. по поводу вижуалов - желательно, чтоб исполнитель мог предложить и свои вариант, если нет четко поставленных требований.
Формат оплаты: по безналу (на ФОП, ТОВ) с НДС.
Схема работы: накопительная.
Просьба указать стоимость:
1. Разработка листовки а4, 4+4
2. Разработка плаката А1, А2, А3, А4
3. Визитки 4+4
4. Разработка упаковки в соотв. с бренд буком, штамп готовый есть.
5. Разработка вижуала наружной рекламы, для согласования (вывески, плакаты..)- размещение необходимых элементов на фото.
6. разработка календаря-домика.
7. разработка макета баннера для сайта.
Заявки фрилансеров
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