Дизайн визитки менеджера турфирмы

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Закрыт24 заявки263 просмотра

Нужен современный интересный дизайн визиток для менеджеров турфирмы (скорее всего, цветной)

яркий и вызывающий желание все бросить и уехать отдыхать.

Можно 2 варианта (летний, зимний отдых) - по усмотрению дизайнера.

Информация:

турфирма АЛИНДА ТУР

менеджер Ирина

2-3 телефона, имейл, сайт

Образец, что в приложении - больше видеть не хочу!

8 лет назад
guest_15069406326041
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
1 день

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TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад