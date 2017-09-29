Дизайн флаера А6

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен1 заявка158 просмотров

Нужен дизайн для интернет-магазина настольных игр

8 лет назад
komandarme
Евгений 
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
8 лет назад
$35
2 дня
Анна прекрасно справилась с заданием в оговоренные сроки! Всем рекомендую, специалист высокого уровня!
Спасибо за очередное отличное сотрудничество. Отличная коммуникация, готовность прислушиваться к рекомендациям исполнителя. Мои наилучшие рекомендации! Спасибо за интересное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
8 лет назад
ТОП-5
Дизайн продукции