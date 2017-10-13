Необходимо разрабатывать макеты для полиграфии, вижуалы наружной рекламы и макеты к ним, вносить правки. Желательно, чтоб исполнитель был на связи в течение дня, для того чтоб можно было оперативно работать с макетами. Какие-то ...
Дизайн и вырубка наклейки на автомобильные лампы
Необходим дизайн и схема вырубки наклейки на упаковку автомобильных ламп
Примерный набросок дизайна и элементов есть, надо переделать под другой размер наклейки (возможно добавить некоторые элементы).
Во вложении есть следующие файлы:
1. фото упаковки в качестве примера
2. фото желаемого наброска с указанием размера
3. ссылка на яндекс диск с шаблоном старой упаковки (которую и надо переделать). https://yadi.sk/d/rT_2TXNq3NHap3
4. ссылка на товар, с указанием характеристик (надо только мощность поменять с 65Вт на 55Вт ) https://dled.ru/products/gazonapolnennaja-lampa-seriya-evolution-white-h7
Т.к. цоколей много, а серия одна, для каждого цоколя нужно будет создать отдельный файл, все тоже самое, только несколько букв меняется...
Сроки сильно не жмут,
Выбранный исполнитель
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