Дизайн формы бутылки, этикетки нейминга.

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Закрыт9 заявок211 просмотров

Здравствуйте, нас интересует  дизайн  для дальнейшего производства формы бутылки, этикетки  и нейминг.

Нейминг конечно первоначально.

Интересует минимальная стоимость и сроки.

Работать необходимо до нашего полного утверждения.

8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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