Макет визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен14 заявок363 просмотра

Необходимо изготовить стандартный по размерам макет визитки для мастера шугаринга.

8 лет назад
Lana_0707
Лана 
47 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Благодарю за сотрудничество! Необходимый макет был предоставлен в кратчайшие сроки. Буквально в течение 1 часа. Все сделано так я просила. Нареканий нет. От работы остались одни положительные эмоции.
Рекомендую! Все отлично!)

Заявки фрилансеров

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад