Необходимо разрабатывать макеты для полиграфии, вижуалы наружной рекламы и макеты к ним, вносить правки. Желательно, чтоб исполнитель был на связи в течение дня, для того чтоб можно было оперативно работать с макетами. Какие-то ...
Макет визитки
Необходимо изготовить стандартный по размерам макет визитки для мастера шугаринга.
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