Необходимо разрабатывать макеты для полиграфии, вижуалы наружной рекламы и макеты к ним, вносить правки. Желательно, чтоб исполнитель был на связи в течение дня, для того чтоб можно было оперативно работать с макетами. Какие-то ...
Дизайн вывески из фанеры под лазерную резку
Дизайн вывески из фанеры под лазерную резку.
Размер ш-700, в-500,
первый слой 6мм - рамка в виде глаза с текстом внутри,
второй слой 3мм - накладные элементы - губы, цветы, сердца, глаза, инструмент.
эскиз и фото прилагаю
Заявки фрилансеров
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