Дизайн вывески из фанеры под лазерную резку

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок162 просмотра

Дизайн вывески из фанеры под лазерную резку.

Размер ш-700, в-500, 

первый слой 6мм - рамка в виде глаза с текстом внутри, 

второй слой 3мм - накладные элементы - губы, цветы, сердца, глаза, инструмент.

эскиз и фото прилагаю 

8 лет назад
amasovich
Владимир 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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