Необходимо разрабатывать макеты для полиграфии, вижуалы наружной рекламы и макеты к ним, вносить правки. Желательно, чтоб исполнитель был на связи в течение дня, для того чтоб можно было оперативно работать с макетами. Какие-то ...
Разработать макет презентации оборудования (буклет/каталог)
Необходимо выполнить дизайн буклета для дальнейшей печати.
Формат А4
Количество листов еще не определено, но в теории от 8 до 10.
Тема: Оборудование промышленной фильтрации воздуха. (вентиляция)
Проработан только логотип, поэтому дизайнер сам в процессе определяет стиль и цветовую гамму.
Мы не понимаем, как должен выглядеть готовый продукт, поэтому ждем от дизайнера варианты и наработки.
С нас текстовая-техническая часть и фото оборудования, с Вас все остальное "под "ключ".
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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