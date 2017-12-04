Разработать макет презентации оборудования (буклет/каталог)

Необходимо выполнить дизайн буклета для дальнейшей печати.

Формат А4

Количество листов еще не определено, но в теории от 8 до 10.

Тема: Оборудование промышленной фильтрации воздуха. (вентиляция)

Проработан только логотип, поэтому дизайнер сам в процессе определяет стиль и цветовую гамму.

Мы не понимаем, как должен выглядеть готовый продукт, поэтому ждем от дизайнера варианты и наработки.

С нас текстовая-техническая часть и фото оборудования, с Вас все остальное "под "ключ".