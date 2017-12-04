Разработать макет презентации оборудования (буклет/каталог)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен18 заявок242 просмотра

Необходимо выполнить дизайн буклета для дальнейшей печати.

Формат А4

Количество листов еще не определено, но в теории от 8 до 10.

Тема: Оборудование промышленной фильтрации воздуха. (вентиляция)

Проработан только логотип, поэтому дизайнер сам в процессе определяет стиль и цветовую гамму.

Мы не понимаем, как должен выглядеть готовый продукт, поэтому ждем от дизайнера варианты и наработки.

С нас текстовая-техническая часть и фото оборудования, с Вас все остальное "под "ключ".

8 лет назад
girsa
46 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$120
3 дня
С Татьяной очень приятно работать. Буклет разработан на высоком профессиональном уровне и точно в оговоренные сроки. Будем вновь обращаться к ней с заказами. Всем рекомендую !
Приятно было работать с Константином. Всегда рада работать с заказчиком, который знает, что хочет качественную работу и какой именно результат должен быть. Результативно, по делу + быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
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