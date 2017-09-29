Необходимо выполнить дизайн буклета для дальнейшей печати. Формат А4 Количество листов еще не определено, но в теории от 8 до 10. Тема: Оборудование промышленной фильтрации воздуха. (вентиляция) Проработан только ...
Дизайн фанатского шарфика
Здравствуйте! Нужен дизайн шарфа (розы) для клуба болельщиков футбольного клуба "Ростсельмаш".
Условия:
1. Допустимые цвета: жёлтый, синий (его оттенки).
2. Логотип Клуба Болельщиков. (в приложении)
3. Оригинальность.
4. Запрещено использовать логотип ФК Ростов (Это зарегистрированный товарный знак) - мы не имеем права его использовать.
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