Дизайн фанатского шарфика

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Закрыт7 заявок142 просмотра

Здравствуйте! Нужен дизайн шарфа (розы) для клуба болельщиков футбольного клуба "Ростсельмаш".

Условия:

1. Допустимые цвета: жёлтый, синий (его оттенки).

2. Логотип Клуба Болельщиков. (в приложении)

3. Оригинальность. 

4. Запрещено использовать логотип ФК Ростов (Это зарегистрированный товарный знак) - мы не имеем права его использовать.

8 лет назад
nekit161rus
Никита 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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