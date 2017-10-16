Сделать макет листовки А5

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен30 заявок350 просмотров

Для пиццерии требуется сделать макет 2-ву сторонней листовки.

Укажите пожалуйста стоимость и время работы.

8 лет назад
miya_q
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

lisichka09
Татьяна 
34 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$9
1 день
Рекомендую исполнителя, все в срок, всегда на связи, быстро вносит правки.
Елена отличный заказчик, работу выполнили быстро, практически без правок. Оплата моментальная. Всегда на связи. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

lisichka09
Татьяна 
34 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад

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