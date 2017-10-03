Здравствуйте. Нужно разработать дизайн упаковок для шоколада ручной работы, а именно для плиток. Печататься будет либо на крафтовой бумаге, либо на светлой, поэтому нужно несколько вариантов. Шоколад будет с разными наполнениями: фрукты, орехи и все такое. Главное требование, чтоб было просто и стильно. Упаковка должна выглядеть дорого и вызывать желание стать обладателем такой плитки. Бюджет ограничен 500 грн (или рубли по курсу НБУ). Пожалуйста, скидывайте свои портфолио; без портфолио кандидаты рассматриваться не будут. Понимаю, бюджет маленький, но как есть.