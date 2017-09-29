Требуется дизайн буклета формата А5 (это будет сложенный А4). Буклет будет вкладываться участникам выставки в пакет с буклетами других производителей. Основные клиенты - владельцы розничных магазинов/интернет-магазинов косметики или косметические сети. Задача - привлечь внимание дизайном обложки. ...
Дизайн продукции
1. Нужно разработать дизайн коробки для банки.
2. Нужно разработать этикетку по кругу и на крышке банки.
Образец подобной продукции есть, предоставлю.
Заявки фрилансеров
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