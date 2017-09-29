Дизайн продукции

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Закрыт22 заявки202 просмотра

1. Нужно разработать дизайн коробки для банки.

2. Нужно разработать этикетку по кругу и на крышке банки. 

Образец подобной продукции есть, предоставлю. 

8 лет назад
Alexeykl
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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