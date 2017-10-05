Разработка макета сертификата

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт23 заявки517 просмотров

Необходимо разработать макет сертификата члена организации. В дизайне нужно использовать имеющийся логотип организации.

8 лет назад
-comandor-
Игорь 
52 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн упаковок для шоколада

    Здравствуйте. Нужно разработать дизайн упаковок для шоколада ручной работы, а именно для плиток. Печататься будет либо на крафтовой бумаге, либо на светлой, поэтому нужно несколько вариантов. Шоколад будет с разными наполнениями: фрукты, орехи и все ...

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн флаера-купона на основе макета рекламного модуля

    Необходимо сделать дизайн акционного флаера для промо-раздачи, с окошком для пропечатки кода скидочного купона. Все исходники и фотоматериалы предоставляем. http://ymammy.ru/

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн визитки

    По проекту ortukova.com... нужно сделать дизайн визитки (90х50, можно со закругленными углами)- лого- слоган "Допомогаю зловити момент і зупинити час..."- телефон- адрес сайта- фотограф Андріанна Ортукова

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн продукции

    1. Нужно разработать дизайн коробки для банки. 2. Нужно разработать этикетку по кругу и на крышке банки.  Образец подобной продукции есть, предоставлю.

    Дизайн продукции22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн буклета из 4 страниц А5

    Требуется дизайн буклета формата А5 (это будет сложенный А4). Буклет будет вкладываться участникам выставки в пакет с буклетами других производителей. Основные клиенты - владельцы розничных магазинов/интернет-магазинов косметики или косметические сети. Задача - привлечь внимание дизайном обложки. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн фанатского шарфика

    Здравствуйте! Нужен дизайн шарфа (розы) для клуба болельщиков футбольного клуба "Ростсельмаш". Условия: 1. Допустимые цвета: жёлтый, синий (его оттенки). 2. Логотип Клуба Болельщиков. (в приложении) 3. Оригинальность.  4. Запрещено ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработать макет презентации оборудования (буклет/каталог)

    Необходимо выполнить дизайн буклета для дальнейшей печати. Формат А4 Количество листов еще не определено, но в теории от 8 до 10. Тема: Оборудование промышленной фильтрации воздуха. (вентиляция) Проработан только ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад