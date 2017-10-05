Здравствуйте. Нужно разработать дизайн упаковок для шоколада ручной работы, а именно для плиток. Печататься будет либо на крафтовой бумаге, либо на светлой, поэтому нужно несколько вариантов. Шоколад будет с разными наполнениями: фрукты, орехи и все ...
Разработка макета сертификата
Необходимо разработать макет сертификата члена организации. В дизайне нужно использовать имеющийся логотип организации.
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