Разработка Визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен15 заявок225 просмотров

Разработка Визитки 

8 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$15
1 день
Супер Рекомендую в очередной раз супер!
Всегда приятно сотрудничать с Антоном. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Tigristaya
46 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна календарей

    В рамках подготовки корпоративных подарков к Новому году, необходимо разработать дизайн календарей (настольный, настенный перекидной формат А1, квартальный), объединенных одной идеей. В макете данной сувенирной продукции будут использоваться фото, связанные с деятельностью компании, фото будут ...

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Корректировка визикти

    Здравствуйте. Есть визитка (исходник) в eps и tif. Нужно поменять на лицевой стороне фотографию. На обратной написать фамилию и имя телефона. Готовность - на сегодня на поздний вечер.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн упаковок для шоколада

    Здравствуйте. Нужно разработать дизайн упаковок для шоколада ручной работы, а именно для плиток. Печататься будет либо на крафтовой бумаге, либо на светлой, поэтому нужно несколько вариантов. Шоколад будет с разными наполнениями: фрукты, орехи и все ...

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн флаера-купона на основе макета рекламного модуля

    Необходимо сделать дизайн акционного флаера для промо-раздачи, с окошком для пропечатки кода скидочного купона. Все исходники и фотоматериалы предоставляем. http://ymammy.ru/

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн визитки

    По проекту ortukova.com... нужно сделать дизайн визитки (90х50, можно со закругленными углами)- лого- слоган "Допомогаю зловити момент і зупинити час..."- телефон- адрес сайта- фотограф Андріанна Ортукова

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн продукции

    1. Нужно разработать дизайн коробки для банки. 2. Нужно разработать этикетку по кругу и на крышке банки.  Образец подобной продукции есть, предоставлю.

    Дизайн продукции22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад