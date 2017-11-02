Разработать визитку

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  2. Дизайн продукции
Завершен24 заявки309 просмотров

Сделать дизайн 2х-сторонней визитки для мастера (Визажист, Стилист по прическам, Наращивание и Ламинирование ресниц). 

Цветовая гамма основная фиолетовый или розовый. Акварельный стиль. Не фото картинки! Это важно! 

На  внешней стороне информация, на обратной комплимент для клиента при 10 посещениях.

Все будем обсуждать лично и всю полную информацию предоставлю.

8 лет назад
lesia_1
Олеся 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

LesayTi
Олеся 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Олеся, Спасибо Вам большое за качественную работу! Все было сделано в срок, учла все запросы! Я очень довольна результатом! Супер дизайнер! Была рада сотрудничеству!Спасибо!
Очень жизнерадостный и общительный заказчик)))) знает что хочет видеть, но в то же время доверяет дизайнеру. Оплата в Срок. Приятно работать)

Заявки фрилансеров

LesayTi
Олеся 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад

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