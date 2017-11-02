Разработать визитку

Сделать дизайн 2х-сторонней визитки для мастера (Визажист, Стилист по прическам, Наращивание и Ламинирование ресниц).

Цветовая гамма основная фиолетовый или розовый. Акварельный стиль. Не фото картинки! Это важно!

На внешней стороне информация, на обратной комплимент для клиента при 10 посещениях.

Все будем обсуждать лично и всю полную информацию предоставлю.