LesayTi

Олеся LesayTi

 
37 летРоссия/Магнитогорск
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
ДИЗАЙН рекламной и полиграфической ПРОДУКЦИИ и подготовка файлов к печати

Приобретённые ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ навыки, на протяжении 5 лет:

  • Дизайн рекламно-полиграфической продукции (ВИЗИТКИ, листовки, буклеты/проспекты, календари, открытки, каталоги);
  • Разработка дизайна наружной рекламы (штендеры, баннеры, рекламные щиты, реклама на авто, вывески);
  • Разработка логотипов и фирменного стиля;
  • Разработка сувенирной продукции (ручки, футболки, папки, брелоки, значки, флаги/флажки);
  • Работа с фотографией, рисунком и иллюстрацией;
  • Подготовка файлов к печати и их изготовление.
ОБЛАДАЮ важными индивидуальными человеческими качествами:
  • Творческое мышление;
  • Чувство вкуса;
  • Креативность;
  • Целеустремленность;
  • Ответственность;
  • Усидчивость.

ЗАКАЗАВ 

разработку дизайн макета, ВЫ  приобретёте оригинальный продукт, благодаря которому удастся привлечь внимание ваших потенциальных  клиентов.
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$10
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
guest_151595707829
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Логотип
Спасибо Олеся! Все сделано отлично!
Очень хороший заказчик! Сделав варианты логотипа, была сразу оплачена работа, без правок)
Ответный отзыв
anstepnov
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Разработка логотипа
Олеся профессионал, заказ выполнила в короткие сроки, предлагала много вариантов на выбор. Я доволен результатом. Поручил ей еще заказ. Рекомендую
Коммуникабельный, доверяет дизайнеру, приятный в общении заказчик)
Ответный отзыв
GrenzV
46 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Дизайн упаковки по образцу
Доволен, все сделано по нашему желанию, причем Олеся сама предложила переделать, почувствовав, что сначала мы не совсем довольны направлением.
Грамотное, понятное ТЗ. Всегда на связи. Рекомендую)
Ответный отзыв
lesia_1
Олеся 
34 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Разработать визитку
Олеся, Спасибо Вам большое за качественную работу! Все было сделано в срок, учла все запросы! Я очень довольна результатом! Супер дизайнер! Была рада сотрудничеству!Спасибо!
Очень жизнерадостный и общительный заказчик)))) знает что хочет видеть, но в то же время доверяет дизайнеру. Оплата в Срок. Приятно работать)
Ответный отзыв
elena_voronova
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Логотип
Очень понравилось, все чётко, быстро, качественно! Однозначно рекомендую!
Елена хороший, приятный, доброжелательный и адекватный заказчик и человек. Понятное ТЗ и оплата без проблем)
Ответный отзыв
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