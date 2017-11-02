ДИЗАЙН рекламной и полиграфической ПРОДУКЦИИ и подготовка файлов к печати
Приобретённые ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ навыки, на протяжении 5 лет:
- Дизайн рекламно-полиграфической продукции (ВИЗИТКИ, листовки, буклеты/проспекты, календари, открытки, каталоги);
- Разработка дизайна наружной рекламы (штендеры, баннеры, рекламные щиты, реклама на авто, вывески);
- Разработка логотипов и фирменного стиля;
- Разработка сувенирной продукции (ручки, футболки, папки, брелоки, значки, флаги/флажки);
- Работа с фотографией, рисунком и иллюстрацией;
- Подготовка файлов к печати и их изготовление.
- Творческое мышление;
- Чувство вкуса;
- Креативность;
- Целеустремленность;
- Ответственность;
- Усидчивость.
ЗАКАЗАВразработку дизайн макета, ВЫ приобретёте оригинальный продукт, благодаря которому удастся привлечь внимание ваших потенциальных клиентов.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Олеся! Все сделано отлично!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Сделав варианты логотипа, была сразу оплачена работа, без правок)
$10
10 баллов
6 лет назад
Олеся профессионал, заказ выполнила в короткие сроки, предлагала много вариантов на выбор. Я доволен результатом. Поручил ей еще заказ. Рекомендую
Ответный отзыв
Коммуникабельный, доверяет дизайнеру, приятный в общении заказчик)
$10
10 баллов
6 лет назад
Доволен, все сделано по нашему желанию, причем Олеся сама предложила переделать, почувствовав, что сначала мы не совсем довольны направлением.
Ответный отзыв
Грамотное, понятное ТЗ. Всегда на связи. Рекомендую)
$5
10 баллов
6 лет назад
Олеся, Спасибо Вам большое за качественную работу! Все было сделано в срок, учла все запросы! Я очень довольна результатом! Супер дизайнер! Была рада сотрудничеству!Спасибо!
Ответный отзыв
Очень жизнерадостный и общительный заказчик)))) знает что хочет видеть, но в то же время доверяет дизайнеру. Оплата в Срок. Приятно работать)
$10
10 баллов
6 лет назад
Очень понравилось, все чётко, быстро, качественно! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Елена хороший, приятный, доброжелательный и адекватный заказчик и человек. Понятное ТЗ и оплата без проблем)
Дизайн продукции
3 отзыва
$6/час
от 2 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
3 отзыва
$10/час
от $10от 3 дней
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
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$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
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от $6от 2 дней
нет рейтинга