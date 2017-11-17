Дизайн упаковки по образцу

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Завершен10 заявок208 просмотров

Добрый день,

нам нужен дизайн коробки для душевых.

Пример и исходная картинка прикреплены

8 лет назад
GrenzV
47 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

LesayTi
Олеся 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Доволен, все сделано по нашему желанию, причем Олеся сама предложила переделать, почувствовав, что сначала мы не совсем довольны направлением.
Грамотное, понятное ТЗ. Всегда на связи. Рекомендую)

Заявки фрилансеров

LesayTi
Олеся 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад