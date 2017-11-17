Дизайн упаковки по образцу

Учащимся курса "Дизайн одежды" выдается имиджевая рабочая тетрадь (формат А4), на пружине Где будет размещена информация о курсе и будут пустые листы, а также тонкий контур силуэтов моделей для дальнейшей отрисовки учащимися. ...