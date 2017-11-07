Дизайн и верстка рабочей тетради для дизайнеров одежды (формат А4)

Очень понравилось работать с Екатериной Понятное ТЗ и описание - сразу чувствуешь, в чем суть проекта (как с технической стороны, так и со стилистической). Оплата более чем вовремя, даже заранее Екатерина поддерживает связь во время рабочего процесса, оперативно реагирует на сообщения и вообще, максимально приятный в общении человек :) Всем рекомендую и сама буду рада дальнейшему сотрудничеству, Спасибо!