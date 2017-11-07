Дизайн и верстка рабочей тетради для дизайнеров одежды (формат А4)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок365 просмотров

Учащимся курса "Дизайн одежды" выдается имиджевая рабочая тетрадь (формат А4), на пружине

Где будет размещена информация о курсе и будут пустые листы, а  также тонкий контур силуэтов  моделей для дальнейшей отрисовки учащимися.

Количество текстовой и схематичной информации примерно 10-15 стр 

остальное пустые страницы с силуэтами.

Дизайн в рамках фирменного стиля компании

8 лет назад
ok-models
37 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Alina__S
Алина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$20
10 дней
Алина отличный специалист, все было сделано с первого раза! Рекомендую! Алина сразу поняла концепт проекта и сделал в том виде, в котором я его себе и представляла. Радует, что есть все-таки специалисты, так как был негативный опыт работы с фриланс! 5 из 5!
Очень понравилось работать с Екатериной Понятное ТЗ и описание - сразу чувствуешь, в чем суть проекта (как с технической стороны, так и со стилистической). Оплата более чем вовремя, даже заранее Екатерина поддерживает связь во время рабочего процесса, оперативно реагирует на сообщения и вообще, максимально приятный в общении человек :) Всем рекомендую и сама буду рада дальнейшему сотрудничеству, Спасибо!

Заявки фрилансеров

Alina__S
Алина 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад