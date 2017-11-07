Добрый день. Необходимо разработка следующих позиций: 1. Промо ролика 2. Рекламного флаера формата А5 3. Рекламного плаката формата А4 и А3
Дизайн и верстка рабочей тетради для дизайнеров одежды (формат А4)
Учащимся курса "Дизайн одежды" выдается имиджевая рабочая тетрадь (формат А4), на пружине
Где будет размещена информация о курсе и будут пустые листы, а также тонкий контур силуэтов моделей для дальнейшей отрисовки учащимися.
Количество текстовой и схематичной информации примерно 10-15 стр
остальное пустые страницы с силуэтами.
Дизайн в рамках фирменного стиля компании
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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