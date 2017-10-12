Дизайн продукта - подставка для кормления собак из дерева

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Закрыт2 заявки187 просмотров

Нужна концепция дизайна подставки для кормления собак, сделанной из дерева.

Нужно не менее 3 вариантов. 

Приложил примеры. Нужно что-то в похожем стиле.

Без скругленных углов.

8 лет назад
kysja
46 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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