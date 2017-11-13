Дизайн и вырубка наклейки на автомобильные лампы

Необходим дизайн и схема вырубки наклейки на упаковку автомобильных ламп

Примерный набросок дизайна и элементов есть, надо переделать под другой размер наклейки (возможно добавить некоторые элементы).

Во вложении есть следующие файлы:

1. фото упаковки в качестве примера

2. фото желаемого наброска с указанием размера

3. ссылка на яндекс диск с шаблоном старой упаковки (которую и надо переделать). https://yadi.sk/d/rT_2TXNq3NHap3

4. ссылка на товар, с указанием характеристик (надо только мощность поменять с 65Вт на 55Вт ) https://dled.ru/products/gazonapolnennaja-lampa-seriya-evolution-white-h7

Т.к. цоколей много, а серия одна, для каждого цоколя нужно будет создать

отдельный файл, все тоже самое, только несколько букв меняется...

Сроки сильно не жмут,