Рекламный постер формата А3

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен14 заявок262 просмотра

требуется дизайнер, готовый сделать информативно-креативный постер рекламы сервисного центра по ремонту цифровой техники. Цель - привлечь внимание потенциального клиента, целевая аудитория - студенты ( постер будет размещаться по корпусам учебного заведения, поэтому без голых баб) :) ознакомится с нашей деятельностью можно на сайте new.vip-service.kh.ua 

8 лет назад
vip-service
Эдуард 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
3 дня
Что я могу сказать, отличный дизайнер, сделал все круто! Мне очень понравилось, оперативно и креативно.
Отличный заказчик. Понятная задача и мгновенная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Kaptain_Nemo
46 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад