Нужно сделать дизайн в Adobe Illustrator нескольких этикеток для нового вида продукции. Более подробное ТЗ вышлю в ЛС. Просьба выслать кейсы по векторной графике, приблизительную стоимость за дизайн одной позиции этикетки и сроки.
Редизайн баночек
надо перерисовать коробочки и баночки... т.е. разработать по каждой программе этикетку (ничего сверх изобретать не нужно, просто скомпоновать из того, что есть) - лого, название, общий лого, название препарата, краткое описаниеих 6 шт, потом общую обложку для дневника программы - 1 шт (одна на всех), потом "наклеить этикетки на баночки" и нарисовать комбинацию всех - 1шт, комбинации баночка+дневник - 6 шт (по программе) + обработать фото тетеньки
Все исходники есть, дам выбранному исполнителю. Наклейки надо подготовить под печать - полиграфия.
Ничего сверх креативеть не нужно, все исходники, шрифты, паттерны есть. Дам при выборе исполнителя.
Предлагайте сроки.
ИТОГО:
этикетки по прогр 6
обложка дневника программы 1
комбинация из всех банок 1
комбинация из банки+ дневник по программам 6
обработать фото тетеньки 1
этикетка на коробку по программам 6
Выбранный исполнитель
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