Редизайн баночек

Сайт http://life-battery.ru/

надо перерисовать коробочки и баночки... т.е. разработать по каждой программе этикетку (ничего сверх изобретать не нужно, просто скомпоновать из того, что есть) - лого, название, общий лого, название препарата, краткое описаниеих 6 шт, потом общую обложку для дневника программы - 1 шт (одна на всех), потом "наклеить этикетки на баночки" и нарисовать комбинацию всех - 1шт, комбинации баночка+дневник - 6 шт (по программе) + обработать фото тетеньки

Все исходники есть, дам выбранному исполнителю. Наклейки надо подготовить под печать - полиграфия.

Ничего сверх креативеть не нужно, все исходники, шрифты, паттерны есть. Дам при выборе исполнителя.

Предлагайте сроки.

ИТОГО:

этикетки по прогр 6

обложка дневника программы 1

комбинация из всех банок 1

комбинация из банки+ дневник по программам 6

обработать фото тетеньки 1

этикетка на коробку по программам 6