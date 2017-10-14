Разработать дизайн перекидного настенного календаря

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок170 просмотров

Всем доброго времени суток, интересует креативный дизайн перекидного календаря, тематика - сервисный центр по ремонту цифровой техники, логотип бренда имеется, нужен креативный подход 

с деятельностью можно ознакомится на сайте vip-service.kh.ua

8 лет назад
vip-service
Эдуард 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров