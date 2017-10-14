Нужно сделать дизайн в Adobe Illustrator нескольких этикеток для нового вида продукции. Более подробное ТЗ вышлю в ЛС. Просьба выслать кейсы по векторной графике, приблизительную стоимость за дизайн одной позиции этикетки и сроки.
Разработать дизайн перекидного настенного календаря
Всем доброго времени суток, интересует креативный дизайн перекидного календаря, тематика - сервисный центр по ремонту цифровой техники, логотип бренда имеется, нужен креативный подход
с деятельностью можно ознакомится на сайте vip-service.kh.ua
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