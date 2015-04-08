Добавление iframe в доп. поле DLE 10.4

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Завершен3 заявки138 просмотров

Нужно сделать возможность добавления iframe через дополнильное поле новости в DLE 10.4.

И написать инструкцию, какие действия производились.

DLE
10 лет назад
solen22
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

web_ztmaer
Антон 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$2
1 день
Отличный специалист. Очень доволен сотрудничеством. В будущем думаю обращусь еще.
Положительный заказчик. Договорились, сделал, получил денежку.

Заявки фрилансеров

web_ztmaer
Антон 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад