Нужно перенести статичный сайт на Wordpress. Обычные страницы + каталог статей + новости и пара форм обратной связи. Ориентировочно 50 страниц контента. При необходимости местами нужно будет подправить html код для аккуратности.
Добавление iframe в доп. поле DLE 10.4
Нужно сделать возможность добавления iframe через дополнильное поле новости в DLE 10.4.
И написать инструкцию, какие действия производились.
Выбранный исполнитель
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