Помощь по Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок156 просмотров

Добрый день.

Есть выбранный шаблон и установлен сайт.

Необходимо сделать несколько фитчей по ТЗ.

Спасибо.

Буду рад любым предложениям

WordPress
10 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров