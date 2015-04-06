Нужно написать скрипт для Wordpress, который будет менять post_status у поста (custom post type = blogs) на Pending при условии если пост набирает большое число отрицательных голосов от пользователей. Будет использоваться рейтинговая система вида up/down.
WebAsyst 4 тайтлы к страницам all и в пагинторе
Нобходимо изменить тайтлы и метатеги, а также убрать текст на страницах all (показать все) и в пагинаторе.
Проблема в том что сейчас страница каталога, пагинатор и "показать все" имеют один и тот же тайтл, метатеги и текст.
Укажите срок и бюджет, я с вами свяжусь.
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