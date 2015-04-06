WebAsyst 4 тайтлы к страницам all и в пагинторе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка97 просмотров

Нобходимо изменить тайтлы и метатеги, а также убрать текст на страницах all (показать все) и в пагинаторе.

Проблема в том что сейчас страница каталога, пагинатор и "показать все" имеют один и тот же тайтл, метатеги и текст.

Укажите срок и бюджет, я с вами свяжусь.

Webasyst
10 лет назад
sdsera
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров