WebAsyst 4 тайтлы к страницам all и в пагинторе

Нобходимо изменить тайтлы и метатеги, а также убрать текст на страницах all (показать все) и в пагинаторе.

Проблема в том что сейчас страница каталога, пагинатор и "показать все" имеют один и тот же тайтл, метатеги и текст.

Укажите срок и бюджет, я с вами свяжусь.