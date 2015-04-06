Нобходимо изменить тайтлы и метатеги, а также убрать текст на страницах all (показать все) и в пагинаторе. Проблема в том что сейчас страница каталога, пагинатор и "показать все" имеют один и тот же ...
Настроить форму
Сайт на вордпресс, плагин Contact Form 7.
Настроить форму чтобы письма приходили на нужную почту
Заявки фрилансеров
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