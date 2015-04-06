Сверстать, натянуть на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок178 просмотров

Необходимо сверстать, натянуть сайт, на систему управления WP. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. В заявках пожалуйста указывайте свой скайп. Вертска должна быть адаптивной. Сайт визитка, без какого либо сложного функционала.

WordPress
10 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров