Небольшая доработка на Битриксе

Здравствуйте! Требуется доработать сайт, а именно сделать активные разделы take.ms/5D2qf сейчас они раскрываются при нажатии, но нет перехода на страницу.

Страница раздела должна отображать товары, как в каталоге, и общее описание раздела.

Адрес сайта в скриншоте.