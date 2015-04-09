Сайт делал спам-рассылку, после чего установили пароль на отсылку писем с сайта, но причину не убирали. Теперь он падает раз в три месяца. Требуется: - Провести анализ темы и ...
Небольшая доработка на Битриксе
Здравствуйте! Требуется доработать сайт, а именно сделать активные разделы take.ms/5D2qf сейчас они раскрываются при нажатии, но нет перехода на страницу.
Страница раздела должна отображать товары, как в каталоге, и общее описание раздела.
Адрес сайта в скриншоте.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Движок 1С Bitrix, превьюшки каждый день меняют URL. Например: "Термостат погружной julabo pearl" - http://prntscr.com/6q9yls 06.04.2015 URL картинки: http://rtstore.ru/upload/iblock/f80/f80fff4d84fbe4db1a2914c1c6b89467.png 09.03.2015: http://rtstore.ru/upload/iblock/558/55894b058432f57da0b3f0a684deecf7.png ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте! Имеем сайт на CMS Wordpress. Необходимо поправить параметры скорости загрузки страницы и отображение сайта на мобильных устройствах. Хотелось бы соблюсти указания гугла и его тулзов https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ и https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Есть сайт на системе Hostсms Там у каждого товара внизу есть поле для комментариев. Пример здесь http://demo.hostcms.ru/shop/camcorder/dcr-hc38/ Есть задача сделать так, чтобы каждый комментарий к товару открывался ...Закрыт10 лет назад
- $15
Приветствую. Имеется сайт на Joomla 3 с "непристойно" длинной структурой URL. Конечная страница получается 5 уровня вложения. Пример: сайт.com/production/itemlist/category/страница.html Задача, сократить структуру, убрав из URL лишние уровни вложения. Не силен в данной ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сверстать, натянуть сайт, на систему управления WP. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. В заявках пожалуйста указывайте свой скайп. Вертска должна быть адаптивной. Сайт визитка, без какого либо сложного функционала.Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на вордпресс, плагин Contact Form 7. Настроить форму чтобы письма приходили на нужную почтуСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нобходимо изменить тайтлы и метатеги, а также убрать текст на страницах all (показать все) и в пагинаторе. Проблема в том что сейчас страница каталога, пагинатор и "показать все" имеют один и тот же ...Закрыт10 лет назад
Нужно написать скрипт для Wordpress, который будет менять post_status у поста (custom post type = blogs) на Pending при условии если пост набирает большое число отрицательных голосов от пользователей. Будет использоваться рейтинговая система вида up/down.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать сайт, 1 страничка. И натянуть на систему управления WP. Оставляйте заявки, кто готов приступить прямо сейчас. В заявках пожауйста указывайте свой скайп.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад