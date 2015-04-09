Небольшая доработка на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки119 просмотров

Здравствуйте! Требуется доработать сайт, а именно сделать активные разделы take.ms/5D2qf сейчас они раскрываются при нажатии, но нет перехода на страницу.

Страница раздела должна отображать товары, как в каталоге, и общее описание раздела.

Адрес сайта в скриншоте.

10 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо Маргарите за качественную и оперативную работу! Очень помогла, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Четкие задачи, моментальная оплата. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

FoxyFru
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад