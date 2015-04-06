Доработать вывод комментариев

Добрый день!

Есть сайт на системе Hostсms

Там у каждого товара внизу есть поле для комментариев.

Пример здесь http://demo.hostcms.ru/shop/camcorder/dcr-hc38/

Есть задача сделать так, чтобы каждый комментарий к товару открывался на отдельной странице.

Сейчас под комментарием стоит якорная ссылка "#" типа http://site.ru/catalog/v333/5651/#comment64, а хотелось бы чтобы у этого комментария была своя страничка, типа http://site.ru/comment/64 Где отображался бы полный текст этого комментария.

Был задан вопрос на форум этой cms, и я получил ответ:

http://www.hostcms.ru/forums/2/10245/

Кто разбирается в этой системе и понимает как это можно реализовать?

Хотелось бы узнать стоимость данной доработки.

Спасибо!