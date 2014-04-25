Добрый день! Есть сайт на системе Hostсms Там у каждого товара внизу есть поле для комментариев. Пример здесь http://demo.hostcms.ru/shop/camcorder/dcr-hc38/ Есть задача сделать так, чтобы каждый комментарий к товару открывался на отдельной странице. Сейчас под комментарием стоит якорная ссылка "#" ...