artshilov

Артем Шилов artshilov

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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  • Размещение и постинг отзывов

    $50

    Требуется специалист по размещению отзывов на сайтах отзывов на долгосрочное сотрудничество. Требования: Умение пользоваться Прокси, Tor и т.д. Обязанности: регистрация почтовых ящиков, регистрация на сайтах, публикация готовых текстов отзывов (писать не нужно), занесение регистрационных данных в excel-файл. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Размещение и постинг отзывов

    $50

    Требуется специалист по размещению отзывов на сайтах отзывов на долгосрочное сотрудничество. Требования: Умение пользоваться Прокси, Tor и т.д. Обязанности: регистрация почтовых ящиков, регистрация на сайтах, публикация готовых текстов отзывов (писать не нужно), занесение регистрационных данных в ексель ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Размещение и постинг отзывов

    $50

    Требуется специалист по размещению отзывов на сайтах отзывов на долгосрочное сотрудничество. Требования: Умение пользоваться Прокси, Tor и т.д. Обязанности: регистрация почтовых ящиков, регистрация на сайтах, публикация готовых текстов отзывов (писать не нужно), занесение регистрационных данных в ексель ...

    Социальные сети (SMM и SMO)22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Размещение и постинг отзывов

    $100

    Требуется один специалист по размещению отзывов на сайтах отзывов на долгосрочное сотрудничество. Требования: Умение пользоваться Прокси, Tor и т.д. Обязанности: регистрация почтовых ящиков, регистрация на сайтах, публикация готовых текстов отзывов (писать отзывы не нужно), занесение регистрационных данных ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработать вывод комментариев

    Добрый день! Есть сайт на системе Hostсms Там у каждого товара внизу есть поле для комментариев. Пример здесь http://demo.hostcms.ru/shop/camcorder/dcr-hc38/ Есть задача сделать так, чтобы каждый комментарий к товару открывался на отдельной странице. Сейчас под комментарием стоит якорная ссылка "#" ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постер отзывов

    $100

    Требуется один специалист по размещению отзывов на сайтах отзывов на долгосрочное сотрудничество. Требования: Умение пользоваться Прокси, Tor и т.д. Обязанности: регистрация почтовых ящиков, регистрация на сайтах, публикация готовых текстов отзывов (писать отзывы не нужно), занесение регистрационных данных ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Размещение и постинг отзывов

    $100

    Требуется один специалист по размещению отзывов на сайтах отзывов на долгосрочное сотрудничество. Требования: Умение пользоваться Прокси, Tor и т.д. Обязанности: регистрация почтовых ящиков, регистрация на сайтах, публикация готовых текстов отзывов (писать отзывы не нужно), занесение регистрационных данных ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить краткое описание товаров в ИМ

    Добрый день, дорогие коллеги! Есть интернет-магазин акссесуаров http://www.propshop.ru/ Необходимо сделать описание товаров по фотографии и по указанным характеристикам товара. Товарные группы: бижутерия, ремни, солн. очки, сумки, клатчи зонты и т.д. Всего около 800 позиций. Фото и другие характеристики в ...

    Карточки товаров
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интегрировать корзинный виджет

    Добрый день, коллеги! Есть интернет-магазин на shop-script 5 (webasyst) Необходимо интегрировать корзинный виджет службы доставки. Инструкция по уставновке виджета здесь http://support.multiship.ru/hc/ru/articles/201248837-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-MultiShip-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9-CMS- Жду от вас сроки и стоимость. Спасибо!

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать вывод изображений

    Добрый день! Необходимо доработать вывод всех изображений товара в режиме быстрого просмотра. В интернет-магазине реализована функция "Быстрый просмотр" При клике на товар всплывает модальное окно, в котором дублируется информация из карточки товара. http://www.propshop.ru/category/katalog-tovarov/solntsezashchitnye-ochki/ochki-maiersha/ Необходимо сделать так, чтобы в быстром ...

    WebasystКарточки товаров
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка фото

    Добрый вечер, коллеги! Нужен специалист по фотошопу. Необходимо обтравить 120 фото (отделить от фона). Для этого необходимо: 1. Сделать фото размером 1300х1100px 2. Обтравить и поместить объект на белом фоне 3. Небольшая корректировка фото (по необходимости). Если необходимо убрать ...

    Photoshop
    Обработка фотографий46 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка магазина на webasyst

    $50

    Добрый день, коллеги! Срочно требуется программист, который может сделать некоторые доработки для магазина на webasyst. Если кратко, то необходимо реализовать возможность контролировать минимальный заказ в корзине. Более подробное тех. задание вышлю все заинтересовавшимся в личку. Очень жду ...

    Webasyst
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для группы Вконтакте

    $50

    Необходимо качественно оформить группу Вконтакте: 1. Дизайн аватарки 2. Дизайн меню. Стоимость работы 1500 руб. Срок 1-2 дня В личку скидывайте ссылки на портфолио с вашими работами по дизайну. Спасибо!

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Модератор в соц. сети без написания контента

    $250

    Здравствуйте, коллеги! На постоянную работу требуется специалист по постингу и модерации в социальных сетях vk/fb/tw (Можно быстро обучаемых без опыта работы) Необходимо: - размещать в группах подготовленный заранее контент. (Контент готовят другие люди) - в определенное время делать модерацию на ...

    HTML
    Наполнение сайтов34 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подготовка изображений. Быстро и несложно

    $50

    Добрый вечер, коллеги! С новым годом! Задача. Необходимо подготовить изображения фонов для флешки. Есть макет в psd и образец текстуры. Необходимо их совместить и на выходе получить .psd и .png (см. файл во вложении) Работа быстрая и несложная. ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по общению в социальных сетях

    $250

    Коллеги! На постоянную и удаленную работу срочно требуеться ОТВЕТСТВЕННЫЙ и ГРАМОТНЫЙ специалист, который будет отвечать за общение с пользователями в наших группах vk и fb. Работа безумно интересная, особенно для экстравертов. Для граждан РФ, Украины и ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик на постоянное сотрудничество

    $500

    Здравствуйте, коллеги! На постоянную удаленную работу требуется дизайнер-верстальщик для работы с группами и сообществами в социальных сетях. Что нужно делать: - Разрабатывать и верстать дизайн группы (аватрака, меню, внутренние страницы) - Создавать макеты для конкурсов, рекламных кампаний и других ...

    HTMLCSSPhotoshop
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание отзывов

    $50

    Требуется копирайтер для написания отзывов. Тематика металл и металлопрокат. Формат отзыва.Допустим качественный рерайт совмещенный с информацией, которую мы предоставим. Есть примеры готовых отзывов. Есть ТЗ. Размер отзыва от 200 до 300 символов Кол-во требуемых отзывов 25 шт. Стоимость отзыва 40 ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер для визуального контента

    Добрый вечер, коллеги! Для постоянного сотрудничества требуется дизайнер для создания макетов визуального контента (примеры во вложении) Необходимо работать с готовыми шаблонами и уметь создавать новые. Тематика различная. Текст и идеи будут даваться, необходима только реализация. Требования: - творческий подход ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Небольшие доработки на сайте

    $33

    Добрый день, коллеги! Необходимо сделать небольшие доработки на сайте, ТЗ во вложении. Требования: - уметь работать в hostcms - уметь оптимизировать изображения для web Срок выполнения до завтра до 17:00 (можно раньше) Стоимость 1000 рублей. Оплата ЯД. Спасибо! p.s. С ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Booggy
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Размещение и постинг отзывов
От сотрудничества остались только положительные эмоции. Артем - отличный заказчик. Грамотно составлено ТЗ и с оплатой нет никаких проблем.
Ответственный подход, соблюдение сроков. Доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
alinabuslik
Алина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Добавить краткое описание товаров в ИМ
Артем - ответственный, МЕГАположительный, МЕГАвежливый и воспитанный человек. И эти качества поднимают его, как заказчика и как организатора, на высокий уровень. Четкая постановка задач, вменяемые сроки, оплата по оговоренному графику. Все очень понравилось. Рекомендую всем, и сама надеюсь на продолжение сотрудничества.
Мне необходимо было найти копирайтера, который сделал бы качественные описания для товаров в моем интернет-магазине. Было много заявок от желающих. Выбор остановился на Алине. В процессе работы Алина зарекомендовала себя как отличный специалист. Никаких замечаний по качеству и по срокам у меня не возникло. Все было сделано качественно, грамотно и быстро, так как я планировал. Очень рекомендую Алину, как отличного копирайтера! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
mirtal
Михаил 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Наполнение нового форума
Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату, а также дипломатичность в переписке.
Все задачи выполнил отлично, четко и в срок. Без каких-либо замечаний и нареканий!
Ответный отзыв