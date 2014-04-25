Требуется специалист по размещению отзывов на сайтах отзывов на долгосрочное сотрудничество. Требования: Умение пользоваться Прокси, Tor и т.д. Обязанности: регистрация почтовых ящиков, регистрация на сайтах, публикация готовых текстов отзывов (писать не нужно), занесение регистрационных данных в excel-файл. ...
- $50Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Требуется специалист по размещению отзывов на сайтах отзывов на долгосрочное сотрудничество. Требования: Умение пользоваться Прокси, Tor и т.д. Обязанности: регистрация почтовых ящиков, регистрация на сайтах, публикация готовых текстов отзывов (писать не нужно), занесение регистрационных данных в ексель ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $50
Требуется специалист по размещению отзывов на сайтах отзывов на долгосрочное сотрудничество. Требования: Умение пользоваться Прокси, Tor и т.д. Обязанности: регистрация почтовых ящиков, регистрация на сайтах, публикация готовых текстов отзывов (писать не нужно), занесение регистрационных данных в ексель ...Социальные сети (SMM и SMO)22 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Требуется один специалист по размещению отзывов на сайтах отзывов на долгосрочное сотрудничество. Требования: Умение пользоваться Прокси, Tor и т.д. Обязанности: регистрация почтовых ящиков, регистрация на сайтах, публикация готовых текстов отзывов (писать отзывы не нужно), занесение регистрационных данных ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Есть сайт на системе Hostсms Там у каждого товара внизу есть поле для комментариев. Пример здесь http://demo.hostcms.ru/shop/camcorder/dcr-hc38/ Есть задача сделать так, чтобы каждый комментарий к товару открывался на отдельной странице. Сейчас под комментарием стоит якорная ссылка "#" ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется один специалист по размещению отзывов на сайтах отзывов на долгосрочное сотрудничество. Требования: Умение пользоваться Прокси, Tor и т.д. Обязанности: регистрация почтовых ящиков, регистрация на сайтах, публикация готовых текстов отзывов (писать отзывы не нужно), занесение регистрационных данных ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется один специалист по размещению отзывов на сайтах отзывов на долгосрочное сотрудничество. Требования: Умение пользоваться Прокси, Tor и т.д. Обязанности: регистрация почтовых ящиков, регистрация на сайтах, публикация готовых текстов отзывов (писать отзывы не нужно), занесение регистрационных данных ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, дорогие коллеги! Есть интернет-магазин акссесуаров http://www.propshop.ru/ Необходимо сделать описание товаров по фотографии и по указанным характеристикам товара. Товарные группы: бижутерия, ремни, солн. очки, сумки, клатчи зонты и т.д. Всего около 800 позиций. Фото и другие характеристики в ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день, коллеги! Есть интернет-магазин на shop-script 5 (webasyst) Необходимо интегрировать корзинный виджет службы доставки. Инструкция по уставновке виджета здесь http://support.multiship.ru/hc/ru/articles/201248837-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-MultiShip-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B9-CMS- Жду от вас сроки и стоимость. Спасибо!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Необходимо доработать вывод всех изображений товара в режиме быстрого просмотра. В интернет-магазине реализована функция "Быстрый просмотр" При клике на товар всплывает модальное окно, в котором дублируется информация из карточки товара. http://www.propshop.ru/category/katalog-tovarov/solntsezashchitnye-ochki/ochki-maiersha/ Необходимо сделать так, чтобы в быстром ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый вечер, коллеги! Нужен специалист по фотошопу. Необходимо обтравить 120 фото (отделить от фона). Для этого необходимо: 1. Сделать фото размером 1300х1100px 2. Обтравить и поместить объект на белом фоне 3. Небольшая корректировка фото (по необходимости). Если необходимо убрать ...Обработка фотографий46 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день, коллеги! Срочно требуется программист, который может сделать некоторые доработки для магазина на webasyst. Если кратко, то необходимо реализовать возможность контролировать минимальный заказ в корзине. Более подробное тех. задание вышлю все заинтересовавшимся в личку. Очень жду ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо качественно оформить группу Вконтакте: 1. Дизайн аватарки 2. Дизайн меню. Стоимость работы 1500 руб. Срок 1-2 дня В личку скидывайте ссылки на портфолио с вашими работами по дизайну. Спасибо!Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Здравствуйте, коллеги! На постоянную работу требуется специалист по постингу и модерации в социальных сетях vk/fb/tw (Можно быстро обучаемых без опыта работы) Необходимо: - размещать в группах подготовленный заранее контент. (Контент готовят другие люди) - в определенное время делать модерацию на ...Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый вечер, коллеги! С новым годом! Задача. Необходимо подготовить изображения фонов для флешки. Есть макет в psd и образец текстуры. Необходимо их совместить и на выходе получить .psd и .png (см. файл во вложении) Работа быстрая и несложная. ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Коллеги! На постоянную и удаленную работу срочно требуеться ОТВЕТСТВЕННЫЙ и ГРАМОТНЫЙ специалист, который будет отвечать за общение с пользователями в наших группах vk и fb. Работа безумно интересная, особенно для экстравертов. Для граждан РФ, Украины и ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Здравствуйте, коллеги! На постоянную удаленную работу требуется дизайнер-верстальщик для работы с группами и сообществами в социальных сетях. Что нужно делать: - Разрабатывать и верстать дизайн группы (аватрака, меню, внутренние страницы) - Создавать макеты для конкурсов, рекламных кампаний и других ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется копирайтер для написания отзывов. Тематика металл и металлопрокат. Формат отзыва.Допустим качественный рерайт совмещенный с информацией, которую мы предоставим. Есть примеры готовых отзывов. Есть ТЗ. Размер отзыва от 200 до 300 символов Кол-во требуемых отзывов 25 шт. Стоимость отзыва 40 ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер, коллеги! Для постоянного сотрудничества требуется дизайнер для создания макетов визуального контента (примеры во вложении) Необходимо работать с готовыми шаблонами и уметь создавать новые. Тематика различная. Текст и идеи будут даваться, необходима только реализация. Требования: - творческий подход ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $33
Добрый день, коллеги! Необходимо сделать небольшие доработки на сайте, ТЗ во вложении. Требования: - уметь работать в hostcms - уметь оптимизировать изображения для web Срок выполнения до завтра до 17:00 (можно раньше) Стоимость 1000 рублей. Оплата ЯД. Спасибо! p.s. С ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад