Добавить краткое описание товаров в ИМ

Добрый день, дорогие коллеги!

Есть интернет-магазин акссесуаров http://www.propshop.ru/

Необходимо сделать описание товаров по фотографии и по указанным характеристикам товара.

Товарные группы: бижутерия, ремни, солн. очки, сумки, клатчи зонты и т.д.

Всего около 800 позиций.

Фото и другие характеристики в карточку товара вносить НЕ НАДО, уже все есть.

Необходимо сделать только краткое описание товара. Без орф. и пункт.ошибок.

Работа через удобную админку.

Описание должно быть четкое, грамотное без "воды" или лишних размышлений и страданий. (см. примеры описаний)

Объем одного описания не более 200-300 символов.

НРАВИТСЯ (пример описания)

Ультрамодный широкий браслет Pieces. Модель выполнена из серебристого металла и декорирована россыпью множества мелких бусин по верху. Детали: гипоаллергенный сплав, регулирующийся объем на резинке.

НЕ НРАВИТСЯ (пример описания)

На кожаном гофрированном ремешке расположились три простых и удобных крепления под кнопки-чанки, мода на которые пришла к нам с отдаленных предгорий Тибета. Это оригинальное украшение переменчиво, как и характер его владелицы, и обладает таким же темпераментом; оно может оставаться неизменным хоть целый год — или поменять дизайн множество раз в течение дня. Реализуйте себя через подобный модный и стильный аксессуар, меняйтесь с подругами стильными кнопками-чанками, можете даже организовать свой маленький клуб любительниц таких украшений; чанки — это полная свобода творчества и самовыражения!

Хотелось бы посмотреть примеры ваших работ.

От вас ждем:

1. Объем описаний, которые можете делать в день.

2. Стоимость одного описания.

3. Когда готовы приступить.

4. Пример ваших работ.

Пишите, пож-та, в личку.

Спасибо большое!