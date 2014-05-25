Добавить краткое описание товаров в ИМ

В интернет магазин модной медицинской одежды нужна СЕО статья про медицинские халаты. 5000 знаков (без пробелов) + Статья про медицинские костюмы 5000 знаков без пробелов -История -Назначение -о тканях -Современная мед. одежда/модные тенденции в ней -О компании (о интернет магазине) Уникальность минимум 95 ТЗ в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, дорогие коллеги!
Есть интернет-магазин акссесуаров http://www.propshop.ru/
Необходимо сделать описание товаров по фотографии и по указанным характеристикам товара.
Товарные группы: бижутерия, ремни, солн. очки, сумки, клатчи зонты и т.д.
Всего около 800 позиций.
Фото и другие характеристики в карточку товара вносить НЕ НАДО, уже все есть.
Необходимо сделать только краткое описание товара. Без орф. и пункт.ошибок.
Работа через удобную админку.
Описание должно быть четкое, грамотное без "воды" или лишних размышлений и страданий. (см. примеры описаний)
Объем одного описания не более 200-300 символов.
НРАВИТСЯ (пример описания)
Ультрамодный широкий браслет Pieces. Модель выполнена из серебристого металла и декорирована россыпью множества мелких бусин по верху. Детали: гипоаллергенный сплав, регулирующийся объем на резинке.
НЕ НРАВИТСЯ (пример описания)
На кожаном гофрированном ремешке расположились три простых и удобных крепления под кнопки-чанки, мода на которые пришла к нам с отдаленных предгорий Тибета. Это оригинальное украшение переменчиво, как и характер его владелицы, и обладает таким же темпераментом; оно может оставаться неизменным хоть целый год — или поменять дизайн множество раз в течение дня. Реализуйте себя через подобный модный и стильный аксессуар, меняйтесь с подругами стильными кнопками-чанками, можете даже организовать свой маленький клуб любительниц таких украшений; чанки — это полная свобода творчества и самовыражения!
Хотелось бы посмотреть примеры ваших работ.
От вас ждем:
1. Объем описаний, которые можете делать в день.
2. Стоимость одного описания.
3. Когда готовы приступить.
4. Пример ваших работ.
Пишите, пож-та, в личку.
Спасибо большое!
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