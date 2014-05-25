Добавить краткое описание товаров в ИМ

КопирайтингЗавершен13 заявок252 просмотра
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Добрый день, дорогие коллеги!

Есть интернет-магазин акссесуаров http://www.propshop.ru/

Необходимо сделать описание товаров по фотографии и по указанным характеристикам товара.

Товарные группы: бижутерия, ремни, солн. очки, сумки, клатчи зонты и т.д.

Всего около 800 позиций.

Фото и другие характеристики в карточку товара вносить НЕ НАДО, уже все есть.

Необходимо сделать только краткое описание товара. Без орф. и пункт.ошибок.

Работа через удобную админку.

Описание должно быть четкое, грамотное без "воды" или лишних размышлений и страданий. (см. примеры описаний)

Объем одного описания не более 200-300 символов.

НРАВИТСЯ (пример описания)

Ультрамодный широкий браслет Pieces. Модель выполнена из серебристого металла и декорирована россыпью множества мелких бусин по верху. Детали: гипоаллергенный сплав, регулирующийся объем на резинке.

НЕ НРАВИТСЯ (пример описания)

На кожаном гофрированном ремешке расположились три простых и удобных крепления под кнопки-чанки, мода на которые пришла к нам с отдаленных предгорий Тибета. Это оригинальное украшение переменчиво, как и характер его владелицы, и обладает таким же темпераментом; оно может оставаться неизменным хоть целый год — или поменять дизайн множество раз в течение дня. Реализуйте себя через подобный модный и стильный аксессуар, меняйтесь с подругами стильными кнопками-чанками, можете даже организовать свой маленький клуб любительниц таких украшений; чанки — это полная свобода творчества и самовыражения!

Хотелось бы посмотреть примеры ваших работ.

От вас ждем:

1. Объем описаний, которые можете делать в день.

2. Стоимость одного описания.

3. Когда готовы приступить.

4. Пример ваших работ.

Пишите, пож-та, в личку.

Спасибо большое!

10 лет назад
artshilov
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alinabuslik
Алина 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$15
30 дней
Мне необходимо было найти копирайтера, который сделал бы качественные описания для товаров в моем интернет-магазине. Было много заявок от желающих. Выбор остановился на Алине. В процессе работы Алина зарекомендовала себя как отличный специалист. Никаких замечаний по качеству и по срокам у меня не возникло. Все было сделано качественно, грамотно и быстро, так как я планировал. Очень рекомендую Алину, как отличного копирайтера! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Артем - ответственный, МЕГАположительный, МЕГАвежливый и воспитанный человек. И эти качества поднимают его, как заказчика и как организатора, на высокий уровень. Четкая постановка задач, вменяемые сроки, оплата по оговоренному графику. Все очень понравилось. Рекомендую всем, и сама надеюсь на продолжение сотрудничества.
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