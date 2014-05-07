Копирайтер для составление Т3 и контента

КопирайтингЗакрыт16 заявок254 просмотра
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Есть проекты:

Борьба с насекомыми

Уход за могилами

Доставка комплекстных обедов

Нужно посмотреть какие разделы есть на сайте, может добавить или изменить их.

После этого подобрать ключ. слова для разделов. (основу я дам).

Основываясь на них написать seo-контент для сайта.

Так же нужно придумать УТП (уникальное торговое предложения), что бы человеку захотелось заказать услуги или товар через наш сайт.

По срокам не тороплю. Можете делать в свободное от основной работы время.

У вас должны быть положительные отзывы, портфолио.

10 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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