Копирайтер для составление Т3 и контента

Есть проекты:

Борьба с насекомыми

Уход за могилами

Доставка комплекстных обедов

Нужно посмотреть какие разделы есть на сайте, может добавить или изменить их.

После этого подобрать ключ. слова для разделов. (основу я дам).

Основываясь на них написать seo-контент для сайта.

Так же нужно придумать УТП (уникальное торговое предложения), что бы человеку захотелось заказать услуги или товар через наш сайт.

По срокам не тороплю. Можете делать в свободное от основной работы время.

У вас должны быть положительные отзывы, портфолио.