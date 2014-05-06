Требуется рерайтер/копирайтер (тематика кино)

КопирайтингЗакрыт6 заявок237 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется рерайтер/копирайтер для наполнения кино сайта/написания статей.

Обязанности:

- написание статей для Miralinks (по техзаданию)

- рерайт описаний фильмов (стоимость 1$ за 1 тис знаков)

- написания текста оптимизированного под ключевые слова. (по техзаданию)

Требования: (ВАЖНО)

- доступность в скайпе онлайн с пн-пт. Работа может прийти пачкой в любой момент и должна быть выполнена до конца дня.

- трудоспособность и усидчивость

- наличие МИКРОФОНА для разговора голосом

Прошу отписывать кандидатов кто подходит под требования и так же укажите стоимость написания 1 тис оптимизированного под ключевые слова текста.

Спасибо

10 лет назад
kosmoprince
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
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