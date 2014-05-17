Контент менеджер для сайта тренингового-центра

Мы тренинговая компания, которая занимается обучением удаленной работе, интернет-бизнесу и интернет-рекламу и у нас есть потребность в человеке, который будет вести и наполнять наши сайты нашим контентом.

Обязанности:

• Брать наши записи наших тренингов и резать mp3 на маленькие, логические блоки;

• Логические блоки дополнять mp3 Тегами через специальную программу;

• Эти логические блоки транскрибировать (делать из них статью);

• К статье делать интеллект карту (графическое изображение смысла статьи);

• Все это выкладывать на сайты;

• Кусочки mp3 заливать через FTPна сервер;

• Разбрасывать анонсы статей и новых материалов по нашим соц. Сетям.

• Делать интеллект-карты для материалов наших обучающих продуктов.

Требования к кандидату:

• Адекватность, дисциплинированность (сказал сделал);

• Доступность по мобильному телефону и скайпу;

• Ваше рабочее время не очень важно, можете делать работу и ночью;

• Аккуратность, педантичность;

• Желание развиваться в области контент-менеджмента и занять управляющую должность (возможно на удаленной основе).

Доступность примерно с 9 до 18ти по МСК (в обычное рабочее время).

Занятость 4-8 часов в день 5/7. ЗП – обсуждается отдельно (100-1000$).

Тематика: бизнес, маркетинг, личная эффективность, психология, продажи.

Дальше по факту выработки обсуждаем рост дохода.

Писать сразу в скайп (он в контактах).