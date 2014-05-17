Контент менеджер для сайта тренингового-центра

Требуется рерайт текстов (с ключами и без) на медицинскую тематику. Условия работы: - 1 USD за 1000 знаков. (без пробелов). Возможно, это не самая высокая оплата за работу, но мы отдаем приоритет минимальной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы тренинговая компания, которая занимается обучением удаленной работе, интернет-бизнесу и интернет-рекламу и у нас есть потребность в человеке, который будет вести и наполнять наши сайты нашим контентом.
Обязанности:
• Брать наши записи наших тренингов и резать mp3 на маленькие, логические блоки;
• Логические блоки дополнять mp3 Тегами через специальную программу;
• Эти логические блоки транскрибировать (делать из них статью);
• К статье делать интеллект карту (графическое изображение смысла статьи);
• Все это выкладывать на сайты;
• Кусочки mp3 заливать через FTPна сервер;
• Разбрасывать анонсы статей и новых материалов по нашим соц. Сетям.
• Делать интеллект-карты для материалов наших обучающих продуктов.
Требования к кандидату:
• Адекватность, дисциплинированность (сказал сделал);
• Доступность по мобильному телефону и скайпу;
• Ваше рабочее время не очень важно, можете делать работу и ночью;
• Аккуратность, педантичность;
• Желание развиваться в области контент-менеджмента и занять управляющую должность (возможно на удаленной основе).
Доступность примерно с 9 до 18ти по МСК (в обычное рабочее время).
Занятость 4-8 часов в день 5/7. ЗП – обсуждается отдельно (100-1000$).
Тематика: бизнес, маркетинг, личная эффективность, психология, продажи.
Дальше по факту выработки обсуждаем рост дохода.
Писать сразу в скайп (он в контактах).
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