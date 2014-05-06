Статьи для категорий интернет-магазина

КопирайтингЗакрыт2 заявки114 просмотров
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Добрый день!

Нужно написать 5 статей. Подробное тз во вложении.

Цена 8 грн - 1000 сбп.

Оплата через приват 24.

Срок сдачи: завтра до вечера.

10 лет назад
26angela26
Анжела 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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