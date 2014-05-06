Статьи для категорий интернет-магазина

На постоянную удаленную работу требуется копирайтер для наполнения сайта контентом. Тема – установка и настройка автосигнализаций. Исходников в Интернете очень мало, по этой причине ищем копирайтеров, имеющих возможность находить материалы без помощи Интернета (знакомые на ...
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Добрый день!
Нужно написать 5 статей. Подробное тз во вложении.
Цена 8 грн - 1000 сбп.
Оплата через приват 24.
Срок сдачи: завтра до вечера.
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