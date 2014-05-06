Рерайт на медицинскую тематику

На постоянную удаленную работу требуется копирайтер для наполнения сайта контентом. Тема – установка и настройка автосигнализаций. Исходников в Интернете очень мало, по этой причине ищем копирайтеров, имеющих возможность находить материалы без помощи Интернета (знакомые на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рерайт текстов (с ключами и без) на медицинскую тематику.
Условия работы:
- 1 USD за 1000 знаков. (без пробелов). Возможно, это не самая высокая оплата за работу, но мы отдаем приоритет минимальной цене, поскольку проект подразумевает долгосрочное сотрудничество. Вы будуте регулярно обеспечены работой на год и более (разумеется, только в том случае, если работа является качественной)
- Необходимо рерайтировать 1–2 статьи в день.
- Уникальность текста желательно 100% по text.ru
- Статьи должны быть четко структурированы, качественные по написанию и информативности.
отсутствие всякой воды и т.д
- Если Вы владеете немецким языком, или в крайнем случае английским, это будет дополнительным плюсом
Сначала Вы делаете пробный рерайт на заданную тему. Если все устраивает – уникальность высокая, и статья не отклоняется от темы, то я оплачиваю эту статью как обычную и начинаем сотрудничество. Если Ваша статья нам не подойдет — она остается у Вас, как Ваша интеллектуальная собственность.
Ждем Ваших заявок!
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