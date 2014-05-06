Рерайт на медицинскую тематику

Требуется рерайт текстов (с ключами и без) на медицинскую тематику.

Условия работы:

- 1 USD за 1000 знаков. (без пробелов). Возможно, это не самая высокая оплата за работу, но мы отдаем приоритет минимальной цене, поскольку проект подразумевает долгосрочное сотрудничество. Вы будуте регулярно обеспечены работой на год и более (разумеется, только в том случае, если работа является качественной)

- Необходимо рерайтировать 1–2 статьи в день.

- Уникальность текста желательно 100% по text.ru

- Статьи должны быть четко структурированы, качественные по написанию и информативности.

отсутствие всякой воды и т.д

- Если Вы владеете немецким языком, или в крайнем случае английским, это будет дополнительным плюсом

Сначала Вы делаете пробный рерайт на заданную тему. Если все устраивает – уникальность высокая, и статья не отклоняется от темы, то я оплачиваю эту статью как обычную и начинаем сотрудничество. Если Ваша статья нам не подойдет — она остается у Вас, как Ваша интеллектуальная собственность.

Ждем Ваших заявок!