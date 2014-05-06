Ищу копирайтера

Здравствуйте, Для поддержания веб-сайта удаленно необходим человек, умеющий писать статьи и искать материал в сети. Работа скорее не основная, но интересная и постоянная. 1 статья = 150 WMR Пример статьи удовлетворяющей моим требования: http://dekatop.com/archives/4982 http://dekatop.com/archives/2655 http://dekatop.com/archives/5419 Искать фотографии и ...
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Для постоянной работы требуется опытный рерайтер для создания описания товаров в интернет-магазин.
Оплата на карточку или вебмани.
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