Написать отзывы

$50
КопирайтингЗавершен13 заявок221 просмотр
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Нужно написать отзывы к услуге. В вордовский файлик. Общий объем ~2 000 знаков. Общего характера.

Детальнее в личку, на другие контакты не отвечу.

10 лет назад
esidrex
Игорь 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
10 лет назад
$50
2 дня
Приятно работать с профессионалами! С Мариной работать приятно! Быстро, качественно. Уровень текстов оказался на высоте, никаких правок вносить не пришлось. Видно, что человек мастер своего дела. Спасибо за сотрудничество!
Отличный заказчик. Общение приятное, задание чёткое, оплата мгновенная. Рекомендую!
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